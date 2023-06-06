Новак Джокович угостил журналистов казахстанским шоколадом

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Как пишут Telegraf и Informer, первая ракетка мира серб Новак Джокович угостил журналистов из своей страны казахстанским шоколадом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Материал Informer об этом вышел под громким заголовком: "Особый подарок! Новак угостил журналистов казахстанским шоколадом!".