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Instagram/djokernole Вчера, 23:15
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Вчера, 23:15
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Фото: Instagram/djokernole

Новак Джокович угостил журналистов казахстанским шоколадом

Как пишут Telegraf и Informer, первая ракетка мира серб Новак Джокович угостил журналистов из своей страны казахстанским шоколадом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Материал Informer об этом вышел под громким заголовком: "Особый подарок! Новак угостил журналистов казахстанским шоколадом!".

"На днях Новак Джокович получил на пресс-конференции от сербских журналистов бананы, воду и финики. Перед поединком с Кареном Хачановым Новак Джокович решил в свою очередь угостить журналистов. У Новака был с собой казахстанский шоколад, которым он и потчевал сербских журналистов", - пишет сербское СМИ. 

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Вчера, 23:15
217
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