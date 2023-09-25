Нотариальное согласие супругов теперь можно получить посредством видеозвонка в Казахстане
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Министерство юстиции РК, республиканская нотариальная палата совместно c АО "Национальные информационные технологии" внедрили услугу "Онлайн оформление нотариального согласия супругов" по видеозвонку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство юстиции РК.
Данная услуга доступна уже с сегодняшнего дня на платформе "eGov Mobile".
По словам вице-министра юстиции Бекболата Молдабекова новшество значительно упростит процесс оформления нотариального согласия супруга.
"Граждане смогут быстро и удобно получить необходимое согласие без посещения нотариуса. Процесс обеспечивает безопасность и конфиденциальность данных, используя передовые технологии биометрической идентификации", - отметил Молдабеков.
Преимуществами онлайн формата являются, экономия времени и затрат, связанных с посещением нотариуса, а также возможность получения в любое удобное время.
Для получения услуги необходимо:
1) авторизоваться на платформе "eGov Mobile";
2) заполнить форму заявления и пройти биометрическую проверку;
3) по видеозвонку оформить согласие;
4) произвести оплату услуги нотариуса;
5) в результате, документ будет доступен в сервисе "Цифровые документы".
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