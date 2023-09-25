Нотариальное согласие супругов теперь можно получить посредством видеозвонка в Казахстане

Министерство юстиции РК, республиканская нотариальная палата совместно c АО "Национальные информационные технологии" внедрили услугу "Онлайн оформление нотариального согласия супругов" по видеозвонку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство юстиции РК.

Данная услуга доступна уже с сегодняшнего дня на платформе "eGov Mobile".

По словам вице-министра юстиции Бекболата Молдабекова новшество значительно упростит процесс оформления нотариального согласия супруга.

"Граждане смогут быстро и удобно получить необходимое согласие без посещения нотариуса. Процесс обеспечивает безопасность и конфиденциальность данных, используя передовые технологии биометрической идентификации", - отметил Молдабеков.

Преимуществами онлайн формата являются, экономия времени и затрат, связанных с посещением нотариуса, а также возможность получения в любое удобное время.

Для получения услуги необходимо:

1) авторизоваться на платформе "eGov Mobile";

2) заполнить форму заявления и пройти биометрическую проверку;

3) по видеозвонку оформить согласие;

4) произвести оплату услуги нотариуса;

5) в результате, документ будет доступен в сервисе "Цифровые документы".