Масочный режим ввели в Мажилисе из-за коронавируса
Сегодня, 11:44
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Сегодня, 11:44Сегодня, 11:44
243Фото: Baigenews.kz
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции, в здании Мажилиса Парламента РК введён масочный режим, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
"В соответствии с постановлением Главного санитарного врача МЦ УДП Темиргалиевой А.К. от 6.02.2024 г. в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции на территории здания Мажилиса Парламента с 7 февраля введен обязательный масочный режим и другие профилактические меры", - говорится в сообщении.
В Мажилисе отметили, что проведение совещаний и других массовых мероприятий переводится в онлайн-формат или проводится со строгим соблюдением масочного режима и санитарных норм.
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