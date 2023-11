Нокаутом завершился реванш обидчика известного казахстанского супертяжа

На арене Tahoe Blue Event Center в Тахо (США) в главном событии шоу состоялся поединок в хэвивейте (свыше 90,7 кг) между Эфе Аджагбой из Нигерии и Джозефом Гудоллом из Австралии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Гудолл побеждал Аджагбу по любителям. А вот на профиринге полностью провалился. Отдал центр площадки, нахватался джебов и правых прямых, попытки сократить дистанцию заканчивались пропущенными кроссами или же клинчем.

THAT'S HOW YOU DO IT.



🇳🇬 @AjagbaEfe just put the division on notice. pic.twitter.com/5Cbmmgit6L