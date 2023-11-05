Нокаутом завершился реванш обидчика известного казахстанского супертяжа

На арене Tahoe Blue Event Center в Тахо (США) в главном событии шоу состоялся поединок в хэвивейте (свыше 90,7 кг) между Эфе Аджагбой из Нигерии и Джозефом Гудоллом из Австралии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Гудолл побеждал Аджагбу по любителям. А вот на профиринге полностью провалился. Отдал центр площадки, нахватался джебов и правых прямых, попытки сократить дистанцию заканчивались пропущенными кроссами или же клинчем.

THAT'S HOW YOU DO IT.



🇳🇬 @AjagbaEfe just put the division on notice. pic.twitter.com/5Cbmmgit6L — Top Rank Boxing (@trboxing) November 5, 2023

У африканца солидный джеб. Круто разбивает защиту Гудолла. Австралийцу не хватает движений головой. Очень лёгкая цель. Неожиданно лёгкая. Старт боя не самый зрелищный. Болельщики недовольно гудят. Пока что "одной левой".

Абсолютно односторонний 3-й раунд. Аджагба пристрелялся апперкотами. У Гудолла несколько раз подкосились коленки. Храбрый австралиец по-прежнему пытается атаковать. Но он просто бездумно лезет под удары панчера.

В 4-м раунде Аджагба вновь попал по Гудоллу. Увидел, что оппонент с трудом стоит на ногах, и бросился добивать. В какой-то момент не выдержал рефери. Вовремя вмешался. Молодец.

Отметим, что 27 августа этого года Аджагба провел бой с казахстанцем Жаном Кособуцким, когда последний был дисквалифицирован в четвертом раунде после удара соперника ниже пояса.