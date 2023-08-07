Ночной полёт: ремонт взлётно-посадочной полосы начнут в аэропорту Актау
Сегодня, 16:51
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Сегодня, 16:51Сегодня, 16:51
159Фото: aktau-airport.kz
Пассажиров просят с пониманием отнестись к изменениям в расписании.
Изменения в расписании полётов произойдут в связи с ремонтными работами в аэропорту Актау. Чтобы избежать очередей, пассажиров просят приезжать в воздушную гавань заранее, или проходить онлайн-регистрацию на рейсы, передаёт BaigeNews.kz.
"В международном аэропорту Актау с 23 сентября по 23 октября (ежедневно с 9:00до 23:00) планируется проведение текущего ремонта взлётно-посадочной полосы. Необходимость ремонта покрытий обусловлена обеспечением безопасности полётов, воздушных судов и пассажиров. Сроки планируемого ремонта согласованы с авиакомпаниями и выбраны с учётом периода наиболее благоприятных погодных условий и готовности подрядных организаций, а также с учётом спада пикового периода загрузки аэропорта. Рейсы в период ремонта будут перенесены на утреннее и вечернее время, рекомендуется уточнять информацию у представителей авиакомпаний", - сообщили в пресс-службе аэропорта.
Руководство АО "Международный аэропорт Актау" просит пассажиров с пониманием отнестись к деятельности предприятия.
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