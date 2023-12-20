Нижнее бельё от фанаток на концерте Akon возмутило депутата
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Мажилисмен Аманжол Алтай, выступая с депутатским запросом на пленарном заседании, поднял вопрос о поведении молодёжи на концертах иностранных артистов в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
В своём выступлении Алтай отметил, что казахи издревле обращали особое внимание на воспитание девочек.
"Если у девушек будет плохое воспитание, то это окажет влияние на всю нацию. Наша молодежь сейчас смотрит TikTok, и мы теряем ценности, которые наш народ хранил столетиями. Подтверждение тому - поведение девушек на концерте Akon в Астане. Во время концерта молодые фанатки кидали в певца своё нижнее белье, показав свои низкие моральные ценности и опозорив тем самым нашу страну", - возмутился депутат.
Депутат также обратил внимание на то, что песни этого певца имеют эротический контекст.
"Я считаю совершенно неуместным то, что организаторы встречали артиста в национальной одежде и подарили домбыру. Мы должны с уважением относиться к своим культурным атрибутам, а не дарить их певцам, которые в своих песнях пропагандируют низкие моральные ценности и неуважение к женщинам", - заявил мажилисмен.
Мажилисмен предложил министерству культуры и информации составить список требований к приезжающим в Казахстан с гастролями артистам, а также тщательно выбирать их.
"Подобные мероприятия не должны наносить вред нашей культуре", - отметил он.
Депутат также предложил ввести в школах предмет о традициях и национальных ценностях, а также проводить воспитательную работу с детьми.
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