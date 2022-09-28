"Никто никуда не скрылся": Генеральная прокуратура прокомментировала дело Масимова

Фото: dw.com

Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев прокомментировал уголовное дело в отношении экс-председателя Комитета Национальной безопасности Карима Масимова, передаёт BaigeNews.kz.

"Дело расследует КНБ, ему дан гриф секретности. Материалы не подлежат распространению. Есть несколько лиц из прокуроров с доступом к этим делам. Все подозреваемые по этому делу находятся под стражей, никто никуда не уехал и не скрылся. Дело завершено, начато ознакомление с материалами дела. Процессуальных ограничений для ознакомления с делом мы не выставляли", — сообщил Асет Чиндалиев.

Он также рассказал о ходе расследования уголовного дела в отношении Кайрата Сатыбалды, которое вёл Антикор.

"В суде рассмотрели только два эпизода по "Казахтелекому" и "ЦТС". Другие дела сейчас находятся в стадии расследования. Рассматриваются экономические вопросы. Его могут освободить по УДО оно применяется ко всем, кроме тех, кто совершил тяжки преступления, например, террористические", — уточнил прокурор.

Напомним, в конце августа в Комитете национальной безопасности сообщили, что расследование дела в отношении Карима Масимова было завершено.

Кайрату Сатыбалды суд вынес приговор на этой неделе. Его приговорили к шести годам лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности и запретили занимать посты на государственной службе сроком на 10 лет.