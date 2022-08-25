Завершено расследование дела в отношении Карима Масимова

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Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководства КНБ РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ведомства.

Речь идёт об экс-председателе КНБ Кариме Масимове и его заместителях Ануаре Садыкулове, Даулете Ергожине, Марате Осипове. Также по делу проходят должностные лица КНБ Акипов Д.М., Бекмурат Н.К.

Действия Масимова и Садыкулова квалифицированы по статьям 175 части 1 (государственная измена), 179 части 3 (насильственный захват власти) и 362 части 4 пункту 3 Уголовного кодекса (превышение власти и должностных полномочий);

Ергожина - по статьям 179 части 3 (насильственный захват власти) и 362 части 4 пункту 3 УК (превышение власти и должностных полномочий);

Осипова - по статье 362 части 3 УК (превышение власти и должностных полномочий);

Акипова и Бекмурат - по статье 362 части 1 УК (превышение власти и должностных полномочий).

В настоящее время подозреваемые знакомятся с материалами дела.

Сроки содержания под стражей Масимова и Садыкулова продлены на период ознакомления до 6 октября, Ергожина - до 13 октября, Осипова - до 22 октября.

Сообщалось, что после задержания Карима Масимова в январе 2022 года проведены обыски в его доме, где изъяли 17,2 миллиона долларов наличными, а также предметы роскоши — элитные часы, золотые слитки, антиквариат, 11 дорогостоящих автомашин бизнес-класса. Наложены аресты на две элитные квартиры в Нур-Султане, две квартиры и особняк в Алматы, а также земельный участок площадью один гектар на берегу озера в Щучинско-Боровской курортной зоне.