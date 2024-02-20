"Никто гарантию дать не может": Министр по ЧС о землетрясении в Алматы

Министр по ЧС Чингиз Аринов на брифинге в правительстве сообщил о том, какие работы проводятся после землетрясения в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"Алматы находится в сейсмической зоне. Самый густонаселенный город. Мы понимаем всю серьёзность ситуации. Мы, как МЧС, всю соответствующую работу начали проводить на практике. Сильно пока ее не освещаем. В ближайшее время жители Алматы увидят эту работу. Мной были командированы в город (сотрудники-прим.редакцией), руководители департаментов по ЧС получили предупреждение. Руководители департаментов ликвидации ЧС, а также председатели комитетов гражданской авиации, которые во взаимодействии с территориальными ДЧС, областными департаментами, местными исполнительными органами, силовым блокам, совместно, без формализма, начали отработку. Работать будем с такими категориями как КСК, ОСИ и на местах будем категорировать каждый ЖК, двор. Из числа этих людей будем подбирать бывших сотрудников, имеющих подготовку, пенсионеров, которые смогут организовать действия. В каждом ОСИ есть чаты, также мы в своем Telegram канале начали активно работать, информировать население. Так простым языком проинформируем каждого жителя", - сказал министр.

При этом он добавил, что гарантии по землетрясению никто дать не может.