Никита Михайлис узнал свой вердикт после окончания контракта с "Барысом"

Фото: Sports.kz

Российский хоккейный обозреватель Дмитрий Ерыкалов высказался о будущем казахстанского нападающего Никиты Михайлиса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Михайлис уже наконец-то должен уйти в топ-клуб, но потянет ли он там лидера — у меня есть сомнения", — написал Ерыкалов в своем телеграм-канале.

С первого мая форвард астанинского "Барыса" и сборной Казахстана стал неограниченно свободным агентом.

Отметим, что ранее сам Михайлис говорил о том, что прошлым летом с ним связывались клубы из НХЛ. В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Никита набрал 41 очко (15+26) в 58 матчах регулярного чемпионата.