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  • Никита Михайлис обратился к казахстанцам после долгожданной новости
пресс-служба КФХ Сегодня, 06:02
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Сегодня, 06:02
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Фото: пресс-служба КФХ

Никита Михайлис обратился к казахстанцам после долгожданной новости

Нападающий астанинского "Барыса" и сборной Казахстана по хоккею Никита Михайлис у себя на странице в инстаграме обратился к казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Форвард ранее сообщил о том, что они с супругой Кристиной ждут ребенка. Михайлис разместил в разделе сторис социальной сети слова благодарности за поздравления.

"Спасибо всем большое за поздравления", — написал хоккеист в соцсети.

Никита Михайлис обратился к казахстанцам после долгожданной новости

Отметим, что Никита Михайлис набрал 5 (2+3) очков в матчах за национальную сборную Казахстана на чемпионате мира-2023 по хоккею в Риге (Латвия). Команда Казахстана заняла шестое место в группе B.

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Сегодня, 06:02
116
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