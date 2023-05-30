Никита Михайлис обратился к казахстанцам после долгожданной новости

Фото: пресс-служба КФХ

Нападающий астанинского "Барыса" и сборной Казахстана по хоккею Никита Михайлис у себя на странице в инстаграме обратился к казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.



Форвард ранее сообщил о том, что они с супругой Кристиной ждут ребенка. Михайлис разместил в разделе сторис социальной сети слова благодарности за поздравления.

"Спасибо всем большое за поздравления", — написал хоккеист в соцсети.

Отметим, что Никита Михайлис набрал 5 (2+3) очков в матчах за национальную сборную Казахстана на чемпионате мира-2023 по хоккею в Риге (Латвия). Команда Казахстана заняла шестое место в группе B.