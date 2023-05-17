Никаких допрасходов - Антикор напомнил об ответственности за поборы в школах

"Ежегодно существует практика поборов в школах на проведение последних звонков, выпускных вечеров и дорогостоящие подарки учителям и директорам школ. Родители учеников не должны нести никаких дополнительных расходов. В Казахстане бесплатное среднее образование. Поборы категорически запрещены во всех школах", - говорится в сообщении.

По данным антикоррупционного ведомства, в Сall-центр 1424 поступило более 20 обращений по фактам поборов в учебных заведениях Алматинской области.

За получение вознаграждения или взятки директоров школ могут оштрафовать на 600 МРП, 20-кратнцю сумму взятки или лишить свободы на срок до 15 лет, с конфискацией имущества. Если учитель примет подарок дороже 3 450 тенге (10 МРП), ему грозит уголовная ответственность в виде штрафа до 2000 МРП.