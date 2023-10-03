Ни денег, ни визы: без работы с миллионным заработком в Европе остались казахстанцы

В Алматы клиенты двух частных компаний пожаловались на непредоставление обещанных услуг по трудоустройству за рубежом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Житель Алматы Асхат Карибай в начале года решил уехать на заработки в Великобританию на сборы ягод и фруктов. За услуги компании-посредника, которая обещала помочь с трудоустройством за рубежом, он оплатил 750 тысяч тенге. На работе за границей ежемесячно он рассчитывал зарабатывать около миллиона. Но планы не реализовались, а получить деньги назад мужчина не может, несмотря на существующий договор.

"Обратился — они сказали на словах: "Все, отправим весной, в мае поедете в Англию на заработки". Заработки обещали хорошие. Я оплату провёл в тот же день — 750 тысяч тенге и ждал до конца июля. В начале августа написал: "Не получается, тогда верните деньги". Я заявление на возврат написал — они не отвечают, всегда "завтраками" кормят", — рассказал Асхат Карибай.

В компании рассказали: многие казахстанцы уже работают за границей. Но бывает, что зарубежные партнеры подводят по срокам и не принимают на работу вовремя. Если люди сами отказываются от поездки, им возвращают 100% суммы по графику выплат. Правда, случаются задержки. С подобными проблемами столкнулись клиенты другой фирмы. Они планировали уехать на заработки в Цехию и Польшу и заключили договоры о трудоустройстве.

"У нас заключен гражданско-правовой договор, по которому мы обещали в течение года их туда отправить. Многие люди не смогли уехать, потому что им отказали в визе в посольстве. А отказали по той причине, что надо делать подлинный документ. У нас в договоре прописано, что за действия посольства мы не отвечаем, то есть наша организация проделала всю работу, получила приглашение, оформила все документы. Поддельных документов никак быть не может", — сообщила представительница компании Гулсара Менгали.

Клиенты всё же утверждают, что компания-посредник выдала ненастоящие документы, из-за этого в посольстве и не дали визу.

"Компания собрала для меня все документы. Я с ними пришла в посольство, а там ответили, что эти бумаги поддельные. В компании не собрали документы должным образом, поэтому мне не удалось пройти посольство", — поделилась одна из клиенток Мадина Алиева.

В министерстве иностранных дел Казахстана пояснили: казахстанцы свободны в передвижении, поэтому МИД трудовую миграцию наших граждан не отслеживает. А на консульский учёт за рубежом казахстанцы должны вставать самостоятельно в ближайшем консульском учреждении РК.

Клиенты компаний по трудоустройству требуют вернуть им деньги целиком. В противном случае они готовы обратиться с коллективным заявлением в полицию и суд.