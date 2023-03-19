"Независимые депутаты не будут ограничены уставами партий" — политолог

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Политолог Талгат Калиев прокомментировал проведение выборов в мажилис и маслихаты в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz. Эксперт отметил возможность выбирать независимых одномандатных депутатов.

"Это позволит изменить расклад сил в мажилисе. Появятся независимые депутаты — они не будут ограничены уставами партий. И это изменит поведение народных избранников потому, что одномандатники будут реагировать на события очень быстро, активно выступать и тем самым перетягивать на себя внимание. Депутаты от партий, как правило, должны согласовывать действия с фракцией. Но они, думаю, будут подтягиваться к новому стандарту, иначе они рискуют остаться совсем незамеченными", — высказал своё мнение эксперт.

Он акцентировал внимание на положительном влиянии проведения выборов для регионов.

"Акимы там будут вынуждены подстраиваться под требования одномандатных депутатов. Это повысит прозрачность всех процессов. Например, при расходовании бюджетных средств. Теперь в регионах все инфраструктурные проекты, порядок их определения будут проходить через более придирчивую проверку. Акимы уже не смогут распоряжаться бюджетом самовольно", — подчеркнул политолог.

Калиев добавил, что проводимые в этом году дебаты практически не отличаются от тех, что были в предыдущие годы. Во многом интерес к выборам был обеспечен благодаря одномандатникам.

"Дебаты показали, какое губительное воздействие оказал период консервации политических процессов. Дебаты должны проходить в более острой полемике, нужно было привлечь больше внимания людей. Политика должна обладать элементами шоу. В этом году на дебатах этого не было. Интерес к выборам в основном был из-за одномандатников. Ведь среди них есть активисты, блогеры, общественные деятели", — резюмировал эксперт.

Напомним, что, согласно данным, представленным Центральной избирательной комиссией, до 12:00 часов явка избирателей на выборы в Казахстане составила 30,65 процента.