Незаконные госзакупки на сумму 479 млн тенге выявили прокуроры в Жамбылской области

Прокуратура Кордайского района проанализировала соблюдение местными исполнительными органами требований Закона "О государственных закупках" и выявила нарушения, передаёт BaigeNews.kz.

"Выявлен факт неверного определения заказчиком организатора госзакупок по среднему ремонту дороги областного значения на сумму 479 миллионов тенге. На основании акта прокурорского надзора конкурс отменён. Предотвращено необоснованное расходование бюджетных средств", - сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось о том, что шесть конкурсов государственных закупок на сумму более миллиарда тенге отменили прокуроры в Талдыкоргане.