Госзакупки на сумму более 1 млрд тенге отменили в Жетысу

Шесть конкурсов государственных закупок на сумму более одного миллиарда тенге отменили прокуроры в Талдыкоргане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Жетысу.

Как сообщили в прокуратуре, заказчики необоснованно завышали квалификационные требования в конкурсных документациях. Из-за этого участие потенциальных поставщиков в госзакупках усложнялось.

Кроме того, при объявлении конкурса на текущий ремонт улиц города на сумму более 500 миллионов тенге один из заказчиков не уточнил наименования улиц, требующих ремонта, и не предоставил дефектные акты, не определив сметную стоимость работ по каждой улице.