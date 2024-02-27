Госзакупки на сумму более 1 млрд тенге отменили в Жетысу
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Шесть конкурсов государственных закупок на сумму более одного миллиарда тенге отменили прокуроры в Талдыкоргане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Жетысу.
Как сообщили в прокуратуре, заказчики необоснованно завышали квалификационные требования в конкурсных документациях. Из-за этого участие потенциальных поставщиков в госзакупках усложнялось.
Кроме того, при объявлении конкурса на текущий ремонт улиц города на сумму более 500 миллионов тенге один из заказчиков не уточнил наименования улиц, требующих ремонта, и не предоставил дефектные акты, не определив сметную стоимость работ по каждой улице.
"Мерами прокуратуры заблаговременно предотвращены нарушения закона и обеспечен доступ субъектов бизнеса к открытому конкурсу", - заявили в прокуратуре.
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