Незаконные активы на сумму 600 миллионов долларов возвращены в Казахстан
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В Казахстан возвращены незаконные активы на сумму 600 миллионов долларов. Об этом сообщил премьер-министр Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.
"На сегодняшний день возвращено активов на сумму порядка 1 трлн тенге, из них порядка 600 млн долларов из-за рубежа", - сказал Смаилов в кулуарах в Сенате.
Он подчеркнул, что работа по возврату активов проводится строго в соответствии с законом. Для их возврата есть два способа - добровольный и принудительный. Принудительный проводится в соответствии с решениями суда.
"Что касается круга лиц, которые подпадают под действие этого закона, то он четко очерчен самим законом, это те лица, которые пользуясь административными ресурсами, получили незаконно активы", - заключил глава правительства.
Ранее он сообщил, что правительство рассмотрит петицию против бытового насилия.
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