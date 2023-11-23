  • 23 Ноября, 14:52
  • BAIGENEWS

Правительство Казахстана рассмотрит петицию против бытового насилия

Сегодня, 13:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Baigenews.kz Сегодня, 13:32
Сегодня, 13:32
135
Фото: Baigenews.kz

Законопроект "Об общественном контроле" вступит в силу в апреле 2024 года, несмотря на это правительство Казахстана уже проводит работу по ужесточению ответственности по бытовому насилию. Об этом в кулуарах Сената сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов.

"Законопроект по Общественному контролю был недавно принят. Он вступает в силу в апреле 2024 года. Вместе с тем, правительство проводит работу по ужесточению ответственности по бытовому насилию. Несмотря на то, что эта норма не вступила в силу, государственные органы обязаны рассматривать обращения граждан", - сказал глава кабмина.

Смаилов отметил, что правительство в обязательном порядке рассмотрит обращения казахстанцев и петицию против бытового насилия.

"Петиция – это выражение мнения большого количество людей, поэтому мы в обязательном порядке должны рассматривать обращения граждан, в том числе петиции. Даже несмотря на то, что норма вступит в апреле 2024 года. Но мы уже сейчас готовы рассматривать такие обращения", - заверил он.

Глава правительства подчеркнул, что не приемлет насилия в отношении женщин.

"Я не приемлю никакого насилия в отношении женщин. Тем более я сам воспитываю детей, дочерей. Мне бы хотелось, чтобы они не думали о своей безопасности в будущем, жили без бытового насилия."

Самое читаемое

Наверх