Незаконную схему постановки на учет авто из-за рубежа организовали в Кокшетау

В Кокшетау бывший специалист ЦОНа и еще два человека незаконно ставили на учет иностранные автомобили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент Агентства по финансовому мониторингу региона.

Бывший специалист ЦОНа филиала "Правительства для граждан" и еще двое казахстанцев организовали мошенническую схему. Они регистрировали иностранные автомобили по поддельным платежным документам без уплаты сборов и платежей.

Они успели незаконно поставить на учет 68 автотранспортных средств.