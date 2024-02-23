Незаконную схему постановки на учет авто из-за рубежа организовали в Кокшетау
Сегодня, 09:29
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Сегодня, 09:29Сегодня, 09:29
100Фото: gov.kz
В Кокшетау бывший специалист ЦОНа и еще два человека незаконно ставили на учет иностранные автомобили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент Агентства по финансовому мониторингу региона.
Бывший специалист ЦОНа филиала "Правительства для граждан" и еще двое казахстанцев организовали мошенническую схему. Они регистрировали иностранные автомобили по поддельным платежным документам без уплаты сборов и платежей.
Они успели незаконно поставить на учет 68 автотранспортных средств.
"Причиненный ущерб государству в виде неуплаты сбора за первичную регистрацию составил почти 449 миллионов тенге", - сообщили в АФМ.
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