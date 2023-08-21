Незаконную автомойку снесли в Алматы по решению суда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Как сообщили в управлении градостроительного контроля, здание по улице Жакыбаева, 5 в микрорайоне Шугыла было возведено без разрешительных документов.

Управлением в отношении собственника проведена внеплановая проверка, которая установила, что автомойка построена хозяйственным способом без проектно-сметной документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, без сопровождения технического и авторского надзоров.

Кроме того, автомойка работала без акта ввода в эксплуатацию.

7 июля 2022 года в отношении собственника приняты административные меры по статьям 316 часть 1, 321, 323 Кодекса РК об административных правонарушениях и выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

11 января 2023 года решением Наурызбайского районного суда Алматы исковое заявление удовлетворено, однако собственником была подана апелляционная жалоба.

12 апреля этого года постановлением городского суда решение первой инстанции оставлено без изменений.

Накануне собственник завершил принудительный снос незаконного объекта во исполнение решения суда.