Незаконной проверке подвергся инвестор в Алматинской области
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Прокуратурой Алматинской области пресечен факт незаконной проверки и применения ограничительных мер со стороны контролирующего органа в отношении инвестора ТОО "СТК Sokol", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
Как отметили в ведомстве, на сегодня инвестором вложено свыше 20 млрд тенге в проект, направленный на развитие спортивно-технической отрасли.
"В нарушение требований Предпринимательского кодекса сотрудником Департамента по управлению земельными ресурсами Алматинской области проведена проверка в деятельности ТОО без регистрации акта о назначении проверки в органах правовой статистики и специальных учетов.
По итогам проверки наложено обременение на земельный участок площадью 100 га", - говорится в сообщении.
По акту надзора проверка признана незаконной, неправомерные меры ограничительного характера на землю сняты. Постановлением прокуратуры области сотрудник, осуществивший незаконную проверку, привлечен к административной ответственности по ст.175 КР КоАП.
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