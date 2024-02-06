Незаконной проверке подвергся инвестор в Алматинской области

Прокуратурой Алматинской области пресечен факт незаконной проверки и применения ограничительных мер со стороны контролирующего органа в отношении инвестора ТОО "СТК Sokol", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Как отметили в ведомстве, на сегодня инвестором вложено свыше 20 млрд тенге в проект, направленный на развитие спортивно-технической отрасли.

​"В нарушение требований Предпринимательского кодекса сотрудником Департамента по управлению земельными ресурсами Алматинской области проведена проверка в деятельности ТОО без регистрации акта о назначении проверки в органах правовой статистики и специальных учетов. По итогам проверки наложено обременение на земельный участок площадью 100 га", - говорится в сообщении.

По акту надзора проверка признана незаконной, неправомерные меры ограничительного характера на землю сняты. Постановлением прокуратуры области сотрудник, осуществивший незаконную проверку, привлечен к административной ответственности по ст.175 КР КоАП.