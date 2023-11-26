Незаконно строящийся элитный ЖК снесли в Актау

Незаконно строящийся элитный жилой комплекс Crystal City снесли в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

"Установлено, что застройщик ТОО "Берекет-Ф" строит объект без соответствующих разрешительных документов, утверждения проектно-сметной документации, т.е. без соблюдения основных требований к процессу строительства", - сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Объект был расположен на земельном участке №12 в 19-м микрорайоне.

По словам заместителя руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля области Алгадая Коштаева, застройщику 15 ноября 2022 года было выдано предписание о том, что строительно-монтажные работы должны быть прекращены. Однако стройкомпания это проигнорировала.

"В Актау активно ведётся борьба с незаконно возведёнными объектами, которые незаконно строились без необходимых разрешительных документов. Множество исковых заявлений уже направлены в суды с целью прекращения незаконного строительства. Решение суда данного объекта вступило в законную силу. Сегодня выполняется исполнительный лист судебного решения. Также будут приняты меры принудительного сноса других объектов", - подчеркнул Алгадай Коштаев.

Жилой комплекс Crystal City рекламировали как элитный.