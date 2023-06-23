Неймар публично извинился перед беременной возлюбленной за измены

Ранее СМИ сообщили, что футболист изменял Бьянкарди, и в результате она разрешила ему проводить время с другими девушками, но на определенных условиях.

"Бру. Я делаю это для вас двоих или для вашей семьи. Не стоит оправдываться за то, что не имеет оправдания. Но ты нужна мне в нашей жизни. Я видел, насколько ты была открыта, насколько ты переживала из-за всего этого и насколько ты хочешь быть рядом со мной. А я — рядом с тобой. Я облажался. Совершил ошибку по отношению к тебе.

Осмелюсь сказать, что я ошибаюсь каждый день, как на поле, так и за его пределами. Но со своими ошибками в личной жизни я разбираюсь дома, наедине с семьей и друзьями… Все это задело одного из самых особых людей в моей жизни. Женщина, с которой я мечтал идти рядом по жизни, мать моего ребенка. Это затронуло твою семью, которая теперь является моей семьей. Это задело личную жизнь в такой особенный момент, как материнство.

Бру, я уже извинился за свои ошибки, но считаю своим долгом повторить это публично. Если частная жизнь стало публичной, просьба о прощении тоже должна быть публичной.

Я не представляю себя без тебя. Не знаю, получится ли у нас, но сейчас я уверен, что хочу попытаться. Наши намерения превыше всего, наша любовь к нашему ребенку победит, наша любовь друг к другу укрепит нас. Мы с тобой всегда. Я тебя люблю", — написал Неймар в социальной сети.