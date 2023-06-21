Неймар получил от невесты разрешение на измены

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Лидер сборной Бразилии Неймар и его невеста Бруна Бьянкарди договорились о свободных отношениях. Модель разрешила футболисту изменять, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Новини.LIVE. Пара специально обсудила условия, при которых Неймар сможет оказывать знаки внимания другим девушкам, сообщает Daily Mail.

Напомним, Неймар и Бруна Бьянкарди скоро станут родителями. Известная модель родит футболисту ребенка. Ожидается, что скоро полузащитник сделает своей девушке предложение.

Однако вопреки ожиданиям друзей звездной пары, Неймар и Бруна заключили другой договор. Согласно его условиям, 31-летний футболист может изменять своей подруге. У них так называемые "свободные отношения".

В списке, которому обязан следовать Неймар, всего три условия. При выполнении этих пунктов он может флиртовать с другими девушками и даже вступать с ними в интимную связь. Но Бруна Бьянкарди не хочет, чтобы отец ее ребенка целовал других девушек в губы и эмоционально к ним привязывался. При этом Неймар обязан пользоваться средствами контрацепции.

Неймар станет отцом во второй раз. У него уже есть ребенок от другой девушки - Каролины Дантас. Футболисту было всего 19 лет, когда на свет появился его первенец Давид Лукка.