"Зеленый" статус и медицинская маска: как соблюдают столичные ТРЦ постановление санврача

Фото: Анели Мажитовой

C 15 ноября 2021 года в Нур-Султане посетить торгово-развлекательные центры могут люди только с "зеленым" статусом в Ashyq, то есть при наличии вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более семи дней с момента отбора проб, переболевших в течение последних трех месяцев, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания. В преддверии новогодних праздников корреспондент BaigeNews.kz решила узнать, так ли это на самом деле. Подробнее - в материале.Для того, чтобы проверить, как работают столичные ТРЦ, выбрано два способа посещения здания: через главный вход и на автомобиле через подземный паркинг.В ТРЦ "Абу-Даби Плаза" при входе тщательно проверяют статус посещаемого в Ashyq и наличие маски на лице. Если маски нет, то вежливо просят ее надеть. При этом посетителей с "синим" статусом отказываются запускать в здание.

При въезде в подземный паркинг охранник просит отсканировать статус в Ashyq, а также надеть маску. Но после въезда на территорию паркинга никто не проверяет, надел посетитель маску или нет. При этом все посетители были в масках и соблюдали социальную дистанцию.

В ТРЦ "Керуен" при въезде через подземный паркинг у входа в здание стоит наблюдающий. Он просит всех посетителей отсканировать статус в Ashyq и надеть медицинские маски.

При входе с улицы в здание стоят два человека - охранник и наблюдающий. Один просит показать статус в Ashyq, второй измеряет температуру тела. Лишь после всех процедур посетители могут пройти в ТРЦ.В ТРЦ "Keruencity" также требуют показать статус в Ashyq.

В ТРЦ Mega Silk Way и "Хан Шатыр" также строго следят за статусом посетителей в Ashyq. При нашем корреспонденте нескольким посетителям с "синим" статусом в Ashyq было отказано в посещении. Несмотря на угрозы и возмущения этих людей, охранники вежливо выпроводили их на улицу.

То же самое и происходило у входа с улицы: везде стоят охранники и наблюдающие, установлены термометры. Кроме того, в ТРЦ "Хан Шатыр" при главном входе установлен автомат с масками.Однако ситуация в ТРЦ "Сарыарка" желает лучшего. Здесь также просят при входе с улицы отсканировать статус в Ashyq. При этом никто не проверят, есть у посетителя медицинская маска или нет. Внутри здания многие ходят без масок.

Помимо этого, в этом ТРЦ при входе через подземный паркинг нет ни наблюдающего, ни охранника. Поэтому у посетителей не проверяют ни статус в Ashyq, ни наличие масок.Также корреспондент BaigeNews.kz посетила крытый рынок "Артем". Здесь при входе через уличный вход тщательно проверяют наличие медицинской маски и статус в Ashyq. Однако при вхоже через подземный паркинг никого нет.

В торговом доме "Сауран" через раз проверяют на наличие медицинских масок и статус в Ashyq. При этом в минувшие выходные здесь провели розыгрыш: участники были и в масках, и без.