Впускать в банки и ЦОНы людей только с "зеленым" статусом Ashyq предложили в Казахстане

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Эту норму предлагают ввести с 5 января 2022 года

В Правительстве предлагают впускать в здания людей только с "зеленым" статусом в Ashyq, передает BaigeNews.kz. Эту норму предложил ввести и.о. министра здравоохранения Жандос Буркитбаев на заседании Правительства.

"Предлагается ввести дополнительные профилактические меры в части разрешения входа в торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети, спортивно-оздоровительные центры и фитнес-центры, йога-центры, караоке, бассейны, сауны, бани, банки; отделения АО "Казпочта", ЦОНы, только лицам, имеющим "зеленый" статус по приложению Ashyq" - сказал он.

Он предложил ввести эту норму с 5 января 2022 года.

Жандос Буркитбаев добавил, что одним из отрицательных факторов, влияющих на эпидситуацию в мире, является высокие темпы распространения омикрон-штамма в мире. На 30 ноября омикрон выявили в 16 странах, а сейчас он есть в уже 110 странах мира.

"Омикрон имеет высокий коэффициент распространенности, который равен 1:5, отмечается повышенный риск повторного заражения. По прогнозу ВОЗ: заболеваемость распространится по всему миру в течении нескольких месяцев", - добавил и.о. министра.

Тем временем эпидемиологическая ситуация в РК стабильная. Ежедневно в среднем регистрируется до 500 случаев коронавирусной инфекции с положительным ПЦР тестом и до 50 случаев с отрицательным ПЦР-тестом. В республике продолжается вакцинация. По словам Жандоса Буркитбаева, учитывая широкое распространение омикрона в мире, нужно увеличить темпы вакцинации.