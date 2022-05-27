За год ни одного следственного действия - адвокат о подозреваемом по делу погибшей в Грузии казахстанки

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Адвокат Мурата Мейрбекова, попавшего под следствие по делу смерти казахстанки Асель Айтбаевой в Грузии и находящегося сейчас в СИЗО, обратился с заявлением в адрес компетентных органов, передаёт BaigeNews.kz.

Он просит прокурора Нур-Султана, генерального прокурора РК и МВД объяснить и обосновать обвинения против Мейрбекова.

Напомним, по версии следствия с казахстанской стороны, Мейрбеков передал Айтбаеву гражданину Грузии Бесику Тордуа, после чего она совершила суицид, представляя его активным соучастником по данному делу.



"Чтобы обвинять моего подсудимого в торговле людьми, нужно, чтобы помимо того, кто продаёт, был ещё и тот, кто покупает. То есть, как минимум, два человека. Но почему-то Мейрбеков проходит один по этой статье. Напрашивается вопрос, уважаемый прокурор: "Кому мой подзащитный продал? Тордуа Бесику? Но почему тогда его не привлекали к ответственности, когда он ещё был живой на момент задержания? И какая сумма была оговорена между Тордуа Бесиком и Мейрбаевым? Это тоже без ответа. Вопросов много", - заявил адвокат Чиназбек Маханов на пресс-конференции в национальном пресс-клубе.



Мейрбекову вменяют пункт 2 части 4 статьи 128 "Торговля людьми, то есть совершение иных сделок в отношении лица, а равно его эксплуатация, вербовка, перевозка, передача, укрывательство, а также совершение иных деянии в целях эксплуатации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием, в целях вывоза за пределы РК, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей" УК РК.



"За 12 месяцев ни одного следственного действия не было проведено с участием Мейрбекова. Он просто сидит в камере. А недавно, в мае, ему вменили и изнасилование. Но и это тоже никто не может подтвердить, потому что спустя два дня после общения с Айтпаевой мой подзащитный уехал в Казахстан, а Айтпаева скончалась через семь дней", - добавил адвокат.



Напомним, в мае 2021 года 26-летняя казахстанка Асель Айтпаева погибла в Грузии при невыясненных обстоятельствах. Позже был задержан 57-летний гражданин Грузии Бесик Тордуа, из окна квартиры которого выпала Асель.

Его обвиняли в изнасиловании казахстанки и доведении до самоубийства. В июле 2021 года мужчина скончался в СИЗО.

Позже под следствием оказался родственник Асель, казахстанец Мурат Мейрбеков, который и пригласил девушку работать в Грузию. Задержанному были предъявлены обвинения в изнасиловании девушки, а в Казахстане - в торговле людьми.

Родители Асель Айтпаевой написали заявление в Генеральную прокуратуру страны. Семья добивалась экстрадиции в Тбилиси Мурата Мейрбекова. За день до её смерти Мейрбеков внезапно вернулся в Казахстан.