Все три казахстанских НПЗ работают в штатном режиме – Минэнерго

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В Казахстане не останавливали добычу нефти и газа. Снижение производства произошло только на месторождении Тенгиз, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на телеканал "Хабар 24" В Министерстве энергетики связывают это с ограничением по вывозу продукции. В штатном режиме работают все три нефтеперерабатывающих завода.Однако из-за необходимости соблюдения мер безопасности и проблем со связью в западных и южных регионах пока сохраняются временные ограничения на продажу сжиженного газа на автозаправочных станциях. Снимать их будут по мере стабилизации ситуации в областях."Для того, чтобы возместить затраты малого и среднего бизнеса, которые покупали сжиженный газ в декабре по более дорогим ценам, они перезаключат договора с производителями сжиженного нефтяного газа на сниженные цены. В случае возобновления вопросов или сложностей просим обращаться в министерство", - сообщили в Министерстве энергетики РК.Если вы стали свидетелями того, что на заправках горюче-смазочные материалы или сжиженный нефтяной газ продаются по ценам выше установленных Министерством энергетики, ведомство просит сообщать о таких фактах в местные департаменты антимонопольного агентства, и соответствующими агентствами будут проведены необходимые проверки.После протестов в Мангистау правительственная комиссия приняла решение о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО "ҚазМұнаГаз".

Позже стало известно, что стоимость газа снизят на АЗС по всему Казахстану. Предельные цены установлены сроком на 180 дней. Полный переход на реализацию сжиженного нефтяного газа через электронную торговую площадку перенесен на год.

На совещании в Акорде 5 января Касым-Жомарт Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на Правительстве, в частности, на министерстве энергетики, а также компаниях "ҚазМұнайГаз" и "Қазақгаз".