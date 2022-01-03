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ВОЗ официально признала компьютерную игроманию болезнью | BaigeNews.kz 3 января, 01:12
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Фото: РИА Новости

ВОЗ официально признала компьютерную игроманию болезнью

Компьютерная игромания официально признана болезнью и внесена в одиннадцатое обновление Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Поставить новый диагноз способен только опытный врач.

Для диагностирования болезни у человека в течение целого года должны наблюдаться признаки игрового расстройства, негативно влияющие на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.

Кроме игромании, в одиннадцатой версии Международной классификации болезней есть ещё ряд новшеств.

Отдельный подраздел в классификации отведён синдрому эмоционального выгорания или переутомлению. Он помещён в раздел "проблем, связанных с занятостью или отсутствием занятости" и описывается как физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой.

В разряд сексуальных расстройств будет перенесена гендерная дисфория, или расстройство гендерной идентичности, когда человек не может полностью принять свой гендерный статус мужчины или женщины. А ВИЧ будет классифицироваться как хроническое заболевание.

Новая версия МКБ была формально признана государствами в 2019 году в ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи здравоохранения, которая состоялась в Женеве. Документ вступает в силу с 1 января 2022 года.
#ВОЗ #игромания
3 января, 01:12
2867
Журналист

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