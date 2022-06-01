Вакцинация детей 6-11 лет от коронавируса в рамках клинических исследований начнётся в России

Фото: Бауыржан Жуасбаев

9-10 июня 2022 года в России начнётся вакцинация детей 6-11 лет от коронавируса в рамках клинических исследований, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что для вакцинации и исследования дети-добровольцы будут ложиться в стационар вместе с родителями. Об этом рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Напомним, Минздрав РФ 24 января одобрил проведение клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной Центром им. Гамалеи, среди детей от 6 до 11 лет. Гинцбург сообщал, что исследования могут занять до трех с половиной месяцев.