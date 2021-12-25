В России могут запретить чиновникам и работникам госкорпораций пользоваться WhatsApp

В России предложили закрепить на законодательном уровне отказ чиновников и работников российских госкорпораций от пользования мессенджером WhatsApp, сообщает BaigeNews.kz
со ссылкой на ТАСС.
Соответствующую инициативу выдвинул первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
Это предложение Малькевич выдвинул после того, как мировой суд в Москве оштрафовал Meta Platforms на сумму более 1,9 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации. Ранее суд по аналогичному иску оштрафовал Google на сумму более 7,2 млрд рублей.
"Лучше мы уйдём сами организованно, чем нас оттуда выбросят. Потому что мы ожидаем теперь комплекс недружественных действий со стороны этих компаний. Прогнозируем, что будут блокировать российские СМИ в Instagram, читать переписку чиновников и крупных деятелей в WhatsApp, поэтому надо переходить на российские платформы теперь уже в таком официальном и организованном порядке", - считает член Общественной палаты.