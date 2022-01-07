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В освобожденном здании акимата Актюбинской области работают криминалисты | BaigeNews.kz 7 января, 20:28
3464
Фото: pavlodarnews.kz

В освобожденном здании акимата Актюбинской области работают криминалисты


Правоохранителям Актюбинской области в ходе спецоперации удалось освободить здание акимата, передает BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

Сейчас там работают криминалисты.

Мародеры повредили несколько кабинетов, разбили окна и двери, повредили мебель и оргтехнику. На главной площади работают коммунальные службы. Территорию акимата огородили.

6 января стало известно, что аэропорт Актобе освобожден от демонстрантов. Воздушный порт прекратил работу после того, как его захватила толпа участников беспорядков.

В Алматы вооруженными группами были захвачены и частично разгромлены здания госорганов, финансовых организаций, телекомпаний и объектов торговли. 6 января силовики освободили от бандитских групп акимат Алматы, резиденцию президента и площадь Республики.

#акимат #Актюбинская область #протесты в Казахстане #беспорядки в Алматы
7 января, 20:28
3464
Журналист

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