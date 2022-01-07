В освобожденном здании акимата Актюбинской области работают криминалисты

Правоохранителям Актюбинской области в ходе спецоперации удалось освободить здание акимата, передает BaigeNews.kz
со ссылкой на телеканал "Хабар 24"
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Сейчас там работают криминалисты.
Мародеры повредили несколько кабинетов, разбили окна и двери, повредили мебель и оргтехнику. На главной площади работают коммунальные службы. Территорию акимата огородили.
6 января стало известно, что аэропорт Актобе освобожден
от демонстрантов. Воздушный порт прекратил работу после того, как его захватила толпа участников беспорядков.
В Алматы вооруженными группами были захвачены и частично разгромлены здания госорганов, финансовых организаций, телекомпаний и объектов торговли. 6 января силовики освободили от бандитских групп акимат Алматы, резиденцию президента и площадь Республики.