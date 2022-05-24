В Кызылординской области реже распадаются семьи, чем в других регионах РК

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В I квартале этого года органы РАГС зарегистрировали в стране 4,1 тысячи разводов, за год их число сократилось на 10,3%, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.

В сёлах количество разводов сократилось сразу на 27,5%, в городах — на 5,5%. Больше всего разводов зарегистрировали в Алматы – 536, это на 19,9% меньше, чем годом ранее. Также в тройке регионах с самыми высокими показателями оказались Алматинская и Карагандинская области. Меньше всего разводов зарегистрировали в Кызылординской области – всего 69.

Общее количество разводов в целом за 2021 год составило 48,2 тысячи – на 0,5% больше, чем годом ранее. Не прожили вместе и года 2,7 тысячи пар – на 16% больше, чем годом ранее. Больше всего "ранних" разводов зафиксировали в Алматы, Алматинской области и столице, меньше всего – в Северо-Казахстанской области.

От одного года до четырёх лет прожили до развода 14,1 тысячи пар (минус 4,4% за год), от пяти до девяти лет – 12,7 тысячи пар (минус 6%), от 10 до 14 лет — 7 тысяч пар (минус 5,7%), от 15 до 19 лет – 3,3 тысячи пар (минус 11,4%), от 20 лет и более – 6,1 тысячи пар (минус 2,4%).

Разводы в 2021 году чаще всего совершались в марте, меньше всего пар развелось в июне. В 2020 году наибольшее количество разводов пришлось на январь, февраль и март.