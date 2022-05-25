В Кызылординской области аудиторы заставляли работников покупать ношеную одежду

В Кызылординской области аудиторы заставляли бухгалтеров проверяемых ими учреждений продавать ношеную одежду по завышенным ценам, сообщает BaigeNews.kz.

"Антикоррупционной службой Кызылординской области проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела и главного специалиста-государственного аудитора департамента внутреннего государственного аудита региона по фактам неоднократных получений взяток при проведении аудиторской проверки", — говорится в сообщении Антикора.

Отмечается, что указанные лица, превышая свои должностные полномочия, в период проведения аудиторской проверки в ГУ "Управление координации занятости и социальных программ Кызылординской области" требовали от бухгалтеров подведомственных учреждений данного управления реализовать ношеную одежду (пальто, куртка, платки) по завышенной цене работникам, от продажи которой получили 456 000 тенге.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.