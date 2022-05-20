Льготные жилищные программы для молодёжи расширят по всему Казахстану

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Также снизятся требования к подтверждению ежемесячного дохода для молодёжи с 40 МРП до 25 МРП.

Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов рассказал, каким образом казахстанскую молодёжь планируют обеспечить жильём, передаёт BaigeNews.



По словам Тугжанова, в национальном проекте "Ұлттық рухани жаңғыру" предусмотрено введение 25% квоты для молодых семей в рамках всех программ жилищного строительства к 2025 году.



"До 2025 года во всех регионах планируется запустить совместно с акиматами программу льготной ипотеки "Отбасы банк". На сегодняшний день региональные жилищные программы для молодёжи уже реализуются в трех регионах – Нур-Султан, Алматы, Шымкент, и до конца года аналогичные программы планируется реализовать и запустить и в других регионах", - сказал заместитель премьер-министра.

Кроме этого, как он отметил, до конца года будет внесено изменение в правила предоставления арендного жилья в части снижения требования к подтверждению ежемесячного дохода для молодежи с 40 МРП до 25 МРП.

Он напомнил, что в настоящее время на сберегательных жилищных депозитах "Отбасы банка" открыто более 500 тысяч депозитов молодежи до 25 лет на общую сумму более 250 миллиардов тенге. К 2025 году планируется довести количество жилищных накоплений молодежи до 800 тысяч депозитов.