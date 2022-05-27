Умер сооснователь группы Depeche Mode Энди Флетчер

Фото: instagram.com/@depechemode

Скончался один из основателей британской музыкальной группы Depeche Mode, клавишник Энди Флетчер. Ему было 60 лет, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы шокированы из-за безвременной смерти нашего дорогого друга, члена семьи и товарища по группе Энди Флетчера. У него было по-настоящему золотое сердце, и он был всегда там, где требовались поддержка, живой разговор, громкий смех или пинта холодного пива", - говорится в сообщении на странице группы в Instagram.

Причину смерти коллеги музыканта не назвали. Они обратились к поклонникам с просьбой уважать личную жизнь семьи Флетчера в это тяжелое время.

Флетчер родился 8 июля 1961 года в Ноттингеме. Музыкой начал заниматься в конце 1970-х. Основывал с друзьями несколько групп. Так в 1980-м появилась Depeche Mode. Коллектив записал 14 студийных альбомов, неоднократно был номинирован на премию Grammy.