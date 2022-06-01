В столице улицу Косшыгулулы закроют до 10 июня

На участке дороги от улицы Кенжебека Кумисбекова до улицы Шабал Бейсековой будет идти ремонт.

В Нур-Султане улицу Шаймердена Косшыгулулы частично перекроют до 10 июня, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт городского акимата.

Средний ремонт дорожного полотна будет идти на участке улицы Шаймерден Косшыгулулы от улицы Кенжебека Кумисбекова до улицы Шабал Бейсековой.

"Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причинённые неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", – сообщили в транспортном управлении столицы.