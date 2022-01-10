ЦОНы снова заработали в Казахстане

Фото: госкорпорация "Правительство для граждан"

С 10 января во всех регионах Казахстана, за исключением Алматы и Алматинской области, возобновили свою работу ЦОНы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК.

"Поэтапно гражданам будут доступны все услуги. Жители Жамбылской области временно не смогут воспользоваться услугами по оформлению удостоверений личности и паспортов. Стоит отметить, что в зависимости от качества связи возможны перебои", - сообщили в ведомстве.

Во всех регионах РК не работают автоцоны в связи с тем, что сотрудники Комитета административной полиции МВД РК переориентированы на выполнение других задач.