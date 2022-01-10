Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


ЦОНы снова заработали в Казахстане | BaigeNews.kz 10 января, 10:43
1119
Фото: госкорпорация "Правительство для граждан"

ЦОНы снова заработали в Казахстане

С 10 января во всех регионах Казахстана, за исключением Алматы и Алматинской области, возобновили свою работу ЦОНы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК.

"Поэтапно гражданам будут доступны все услуги. Жители Жамбылской области временно не смогут воспользоваться услугами по оформлению удостоверений личности и паспортов. Стоит отметить, что в зависимости от качества связи возможны перебои", - сообщили в ведомстве.

Во всех регионах РК не работают автоцоны в связи с тем, что сотрудники Комитета административной полиции МВД РК переориентированы на выполнение других задач.

О возобновлении работы автоцонов и ЦОНов в Алматы, Алматинской области пресс-служба НАО "Правительство для граждан" сообщит дополнительно. Ранее, в связи с чрезвычайным положением в Казахстане, работа ЦОНов была приостановлена.

#протесты в Казахстане #ЦОН #МЦРИАП
10 января, 10:43
1119
Журналист

Рекомендуем