ЦОНы снова заработали в Казахстане

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С 10 января во всех регионах Казахстана, за исключением Алматы и Алматинской области, возобновили свою работу ЦОНы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК.
"Поэтапно гражданам будут доступны все услуги. Жители Жамбылской области временно не смогут воспользоваться услугами по оформлению удостоверений личности и паспортов. Стоит отметить, что в зависимости от качества связи возможны перебои", - сообщили в ведомстве.
Во всех регионах РК не работают автоцоны в связи с тем, что сотрудники Комитета административной полиции МВД РК переориентированы на выполнение других задач.
О возобновлении работы автоцонов и ЦОНов в Алматы, Алматинской области пресс-служба НАО "Правительство для граждан" сообщит дополнительно. Ранее, в связи с чрезвычайным положением в Казахстане, работа ЦОНов была приостановлена.
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