Тройняшки из Актау приняли участие в референдуме

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Свой выбор они сделали на городском участке для проведения референдума № 48.
С рождения братья Зеккеновы всегда вместе. Вместе учились в школе, вместе окончили казахстанскую академию "Болашак". Когда пришло время призыва в армию, тройняшки тоже попросили не разлучать их и проходили службу в одной воинской части. Участвовать в референдуме братья тоже решили вместе, придя сегодня утром на избирательный участок и отдав свои голоса.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 10:00 по времени Нур-Султана по стране голосование идёт на 9 992 избирательных участках. По активности избирателей пока лидирует Шымкент.
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