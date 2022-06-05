Тройняшки из Актау приняли участие в референдуме

Фото: mangystaumedia.kz

В Актау свой голос на референдуме по поправкам в Конституцию отдали тройняшки Акарыс, Бекарыс и Жанарыс Зеккеновы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mangystaumedia.kz

Свой выбор они сделали на городском участке для проведения референдума № 48.

С рождения братья Зеккеновы всегда вместе. Вместе учились в школе, вместе окончили казахстанскую академию "Болашак". Когда пришло время призыва в армию, тройняшки тоже попросили не разлучать их и проходили службу в одной воинской части. Участвовать в референдуме братья тоже решили вместе, придя сегодня утром на избирательный участок и отдав свои голоса.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 10:00 по времени Нур-Султана по стране голосование идёт на 9 992 избирательных участках. По активности избирателей пока лидирует Шымкент.