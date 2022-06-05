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Шымкент лидирует по активности избирателей на референдуме - ЦИК | BaigeNews.kz вчера, 10:28
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Фото: BaigeNews.kz / Артём Чурсинов

Шымкент лидирует по активности избирателей на референдуме - ЦИК

Шымкент лидирует по активности избирателей на референдуме, сообщила член ЦИК РК Сабила Мустафина, передаёт BaigeNews.kz.

"По состоянию на 10:00 по времени столицы в целом по стране бюллетени для голосования получили 28,59 процента от общего числа граждан, включённых в списки. Наибольшая активность граждан при этом наблюдается в Шымкенте – 34,19 процента", - сказала Мустафина на брифинге.

По состоянию на 10:00 по времени Нур-Султана по стране голосование идёт на 9 992 участках.

ЦИК предоставил данные по числу получивших избирательные бюллетени в регионах страны, Нур-Султане и Алматы:

- Акмолинская область – 26,63%;

- Актюбинская область – 25,62%;

- Алматинская область – 28,53%;

- Атырауская область – 29,87%;

- Западно-Казахстанская область – 32,2%;

- Жамбылская область – 32,16%;

- Карагандинская область – 33,56%;

- Костанайская область – 30,14%;

- Кызылординская область – 28,87%;

- Мангистауская область – 23,67%;

- Павлодарская область – 33,14%;

- Северо-Казахстанская область – 34,17%;

- Туркестанская область – 33,15%;

- Восточно-Казахстанская область – 29,88%;

- Нур-Султан – 24,18%;

- Алматы – 13,91%.

"Активность граждан на референдуме – это показатель осознанного и ответственного отношения к собственному активному избирательному праву, к праву прямого участия в решении государственных вопросов", - отметила Мустафина.
#референдум #поправки в Конституцию #Конституция
вчера, 10:28
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Дархан Нурумбетова Журналист

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