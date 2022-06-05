Шымкент лидирует по активности избирателей на референдуме - ЦИК

Шымкент лидирует по активности избирателей на референдуме, сообщила член ЦИК РК Сабила Мустафина, передаёт BaigeNews.kz
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"По состоянию на 10:00 по времени столицы в целом по стране бюллетени для голосования получили 28,59 процента от общего числа граждан, включённых в списки. Наибольшая активность граждан при этом наблюдается в Шымкенте – 34,19 процента", - сказала Мустафина на брифинге.
По состоянию на 10:00 по времени Нур-Султана по стране голосование идёт на 9 992 участках.
ЦИК предоставил данные по числу получивших избирательные бюллетени в регионах страны, Нур-Султане и Алматы:
- Акмолинская область – 26,63%;
- Актюбинская область – 25,62%;
- Алматинская область – 28,53%;
- Атырауская область – 29,87%;
- Западно-Казахстанская область – 32,2%;
- Жамбылская область – 32,16%;
- Карагандинская область – 33,56%;
- Костанайская область – 30,14%;
- Кызылординская область – 28,87%;
- Мангистауская область – 23,67%;
- Павлодарская область – 33,14%;
- Северо-Казахстанская область – 34,17%;
- Туркестанская область – 33,15%;
- Восточно-Казахстанская область – 29,88%;
- Нур-Султан – 24,18%;
- Алматы – 13,91%.
"Активность граждан на референдуме – это показатель осознанного и ответственного отношения к собственному активному избирательному праву, к праву прямого участия в решении государственных вопросов", - отметила Мустафина.