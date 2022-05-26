Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Кыргызстану совместно построить Камбаратинскую ГЭС-1, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Президент призвал активизировать инвестиционное сотрудничество, предложив изучить взаимовыгодные предложения и сформировать перечень перспективных проектов. Одним из них может стать совместное строительство гидроэнергетических сооружений в Кыргызстане, в частности, Камбаратинской ГЭС-1", - отмечается в пресс-релизе по итогам переговоров Токаева с кыргызским коллегой Садыром Жапаровым в Бишкеке.
Строительство Камбаратинской ГЭС-1 в Джалал-Абадской области Кыргызстана начнётся в ближайшее время, заявил
министр энергетики страны Доскул Бекмурзаев. По его словам, сейчас идёт подготовка к первому этапу строительства, расчистка и строительство подъездных путей к плотине ГЭС.