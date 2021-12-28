Опубликован список обладателей стипендии "Болашак"

Министерство образования и науки РК опубликовало список обладателей международной стипендии "Болашак", передает BaigeNews.kz.



Решением республиканской комиссии по итогам третьего потока отбора этого года стипендия присуждена еще 569 казахстанцам.



Из них 163 человека поступили в магистратуру, четверо — в докторантуру лучших вузов мира. По программе "Стажировка" будут обучаться 37 стипендиатов.



Еще 365 ученых пройдут стажировку в зарубежных научно-исследовательских и отраслевых центрах.



"Категория "Ученые" в этом году была утверждена впервые по поручению Главы государства. Это решение позволит казахстанским ученым приобрести новые знания в ведущих университетах, научных и отраслевых центрах и повысить тем самым научный потенциал страны", — рассказали в пресс-службе МОН РК.

Обладатели международной стипендии "Болашак" пройдут академическое обучение и стажировку в ведущих университетах, научных и отраслевых центрах 27 стран мира.

220 человек обучатся в вузах США, 136 — Великобритании, 57 — Российской Федерации, 13 — Австралии, 14 — Германии, трое — Японии и др. В этом году востребованными стали такие специальности, как "Методология и методика дистанционного обучения.



Список обладателей международной стипендии "Болашак" опубликован на странице МОН РК в Telegram и на сайте Центра международных программ.



24 декабря этого года прошло очередное заседание республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом под председательством государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева.



Ранее по итогам двух потоков конкурсного отбора решением комиссии было присуждено еще 309 стипендий, из них 51 стипендия по категории "ученые".



Всего в этом году для обучения по программе "Болашак" выделено 1055 стипендий. В том числе 555 стипендий распределены по программам магистратуры, резидентуры, докторантуры, стажировок по 5 категориям. 500 стипендий выделено по новой категории стажировок "Ученые".

