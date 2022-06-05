Спасение щенка попало на видео в ВКО

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В Восточном Казахстане спасатели полицейский пришли на помощь щенку, который упал в выгребную яму и просидел там несколько дней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

В селе Салкынтобе Жарминского района спасатель Даулет Кабдуллин и участковый инспектор полиции Дастан Иманов, заступив на дежурство, провели целую спасательную операцию по вызволению маленького щенка из ямы туалета. Несчастное животное несколько дней не могло выбраться оттуда.

"Малыш сидел в темной яме, сжался и всего боялся. Спасатель и полицейский своими руками изготовили палку с петлей и ловко извлекли животное. Сейчас ему ничего не угрожает", − рассказали в ДЧС.

Жители посёлка поблагодарили полицейского и спасателя за оказанную помощь четвероногому.