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Шымкент перешел в "красную" зону по распространению COVID-19, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению коронавирусной инфекции.
В МВК обновили данные по эпидемиологический ситуации в стране. Согласно им, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Шымкент.
В "желтой" зоне - Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Павлодарская области.
В "зеленой" зоне - Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Северо-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская области.
Напомним, за прошедшие сутки зарегистрировали 2 216 новых случаев заболевания COVID-19 в Казахстане.
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