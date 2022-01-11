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Шымкент перешел в "красную" зону по распространению COVID-19 | BaigeNews.kz 11 января, 08:53
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Фото: pixabay.com

Шымкент перешел в "красную" зону по распространению COVID-19

Шымкент перешел в "красную" зону по распространению COVID-19, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению коронавирусной инфекции.

В МВК обновили данные по эпидемиологический ситуации в стране. Согласно им, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Шымкент.

В "желтой" зоне - Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Павлодарская области.

В "зеленой" зоне - Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Северо-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская области.

Напомним, за прошедшие сутки зарегистрировали 2 216 новых случаев заболевания COVID-19 в Казахстане.


#эпидемиологическая ситуация #коронавирус #красная зона #желтая зона
11 января, 08:53
816
Журналист

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