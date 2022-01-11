Свыше двух тысяч случаев заболевания COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

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За прошедшие сутки зарегистрировано 2 216 новых случаев заболевания COVID-19 в Казахстане, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав РК.



Всего в стране подтверждено 999 654 случаев, из них:

в Нур-Султане – 1 494;

в Алматы – 80;

в Шымкенте – 141;

в Акмолинской области –27;

в Актюбинской области – 34;

в Алматинской области – 29;

в Атырауской области – 97;

в ВКО – 24;

в Жамбылской области – 46;

в ЗКО – 24;

в Карагандинской области – 51;

в Костанайской области – 3;

в Кызылординской области – 37;

в Мангистауской области – 28;

в Павлодарской области – 39;

в СКО – 25;

в Туркестанской области – 37.

Также стало известно, что на 10 января в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции, втором компонентом