Свыше двух тысяч случаев заболевания COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 2 216 новых случаев заболевания COVID-19 в Казахстане, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав РК.
Всего в стране подтверждено 999 654 случаев, из них:
- в Нур-Султане – 1 494;
- в Алматы – 80;
- в Шымкенте – 141;
- в Акмолинской области –27;
- в Актюбинской области – 34;
- в Алматинской области – 29;
- в Атырауской области – 97;
- в ВКО – 24;
- в Жамбылской области – 46;
- в ЗКО – 24;
- в Карагандинской области – 51;
- в Костанайской области – 3;
- в Кызылординской области – 37;
- в Мангистауской области – 28;
- в Павлодарской области – 39;
- в СКО – 25;
- в Туркестанской области – 37.
Также стало известно, что на 10 января в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 018 784 человека
, втором компонентом - 8 556 465 человек
.