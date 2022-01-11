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  • Свыше двух тысяч случаев заболевания COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
Свыше двух тысяч случаев заболевания COVID-19 выявили за сутки в Казахстане | BaigeNews.kz 11 января, 08:07
768
Фото: pixabay.com

Свыше двух тысяч случаев заболевания COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 2 216 новых случаев заболевания COVID-19 в Казахстане, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав РК.

Всего в стране подтверждено 999 654 случаев, из них:

  • в Нур-Султане – 1 494;
  • в Алматы – 80;
  • в Шымкенте – 141;
  • в Акмолинской области –27;
  • в Актюбинской области – 34;
  • в Алматинской области – 29;
  • в Атырауской области – 97;
  • в ВКО – 24;
  • в Жамбылской области – 46;
  • в ЗКО – 24;
  • в Карагандинской области – 51;
  • в Костанайской области – 3;
  • в Кызылординской области – 37;
  • в Мангистауской области – 28;
  • в Павлодарской области – 39;
  • в СКО – 25;
  • в Туркестанской области – 37.
Также стало известно, что на 10 января в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 018 784 человека, втором компонентом - 8 556 465 человек.

#пандемия коронавируса #COVID-19
11 января, 08:07
768
Журналист

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