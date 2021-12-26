Российское консульство "заминировали" в Алматы

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Неизвестный злоумышленник 26 декабря сообщил о "минировании" здания генерального консульства России в Алматы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости

Правоохранительные органы провели проверку и установили, что угроза была ложной, ведется поиск лжетеррориста, сообщил консул-советник генерального консульства Владимир Малышев.

По его данным, сообщение от неизвестного поступило на электронную почту консульства примерно в 10 часов утра.

"Это был очень неприятный текст с угрозами в адрес России и россиян. Заканчивалось это все тем, что генконсульство заминировано. Действительно, мы предприняли все меры, которые в этих случаях должны быть предприняты. В частности, казахстанская сторона отреагировала очень оперативно, профессионально, мы крайне признательны", − сказал дипломат.

По его информации, прибывшие в консульство кинологи провели проверку здания с внутренней и внешней стороны, но никаких взрывоопасных предметов найдено не было.

"Мы со своей стороны меры тоже приняли. Ничего найдено не было, насколько мы понимаем, угрозы ложные", − добавил собеседник.