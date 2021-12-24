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Рабочего привязали к крану для украшения елки в Нур-Султане | BaigeNews.kz 24 декабря, 17:58
3105

Рабочего привязали к крану для украшения елки в Нур-Султане

В Нур-Султане рабочий украшал елку к новогодним праздникам, держась рукой за крюк грузоподъемного крана, передает BaigeNews.kz.

Еще одно необычное видео украшения новогодней елки появилось в Сети. Ранее в Атырау рабочего подвесили к крану, чтобы он смог нарядить ель.

В этот раз похожий случай произошел в Нур-Султане. На видео мужчина, который украшал елку на левом берегу, держался рукой за подъемный кран.

В акимате района "Есиль" отреагировали на видео. Здесь сообщили, что установкой каркаса новогодней ели занимался инвестор.

"В последующем на бульваре появится "Эко — ёлка" в стиле "Құрақ көрпе". Предприниматель, с которым проведена разъяснительная работа, взял на себя обязательства не допускать повтора подобных нарушений", — говорится в сообщении акимата района "Есиль".

#Нур-Султан #Новый год
24 декабря, 17:58
3105
Журналист

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