Рабочего привязали к крану для украшения елки в Нур-Султане

В Нур-Султане рабочий украшал елку к новогодним праздникам, держась рукой за крюк грузоподъемного крана, передает BaigeNews.kz
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Еще одно необычное видео украшения новогодней елки появилось в Сети. Ранее в Атырау рабочего подвесили
к крану, чтобы он смог нарядить ель.
В этот раз похожий случай произошел в Нур-Султане. На видео
мужчина, который украшал елку на левом берегу, держался рукой за подъемный кран.
В акимате района "Есиль" отреагировали на видео. Здесь сообщили, что установкой каркаса новогодней ели занимался инвестор.
"В последующем на бульваре появится "Эко — ёлка" в стиле "Құрақ көрпе". Предприниматель, с которым проведена разъяснительная работа, взял на себя обязательства не допускать повтора подобных нарушений", — говорится в сообщении акимата района "Есиль".