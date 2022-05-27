Проект "20:22": Бекмырза Игенбердинов рассказал о дальнейшей судьбе LRT

Фото: BaigeNews.kz

Почему в столице до сих пор нет качественного общественного транспорта, сколько ещё могут простоять столбы LRT, могут ли власти запустить трамваи до города Косшы? На эти и другие актуальные вопросы ответил в эфире проекта BaigeNews.kz "2022" глава CTS Бекмырза Игенбердинов.

"В конце прошлого года было зарегистрировано порядка 400 тысяч машин. В городе ездят уже более полумиллиона автомобилей. Наши ожидания, что ближе к 2030 году машин будет 850 тысяч. Пропорционально больше дорог мы не построим. В час пик, особенно утром, на Мангилик Ел участками транспорт двигается со скоростью 7-10 км/час. Когда мы придём к 5 км/час – это пешая скорость, то можно сказать, что город встал. От дома до работы мы добираемся в среднем 1,5 часа, в будущем – три часа. Ветку LRT надо продолжать делать. Я думаю, что спустя лет 10 наши горожане поймут, что это было правильное решение", – считает глава CTS.

В эфире стало известно, что 51 процент населения проголосовал за завершение строительства LRT и дальнейшее развитие ветки до города Косшы. Все предложения были собраны и направлены в правительство. Бекмырза Игенбердинов отметил, что столбы LRT могут простоять ещё 200-300 лет.

Полный выпуск можно посмотреть на YouTube-канале BaigeNews.kz.





