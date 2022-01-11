Дефицита продуктов в Нур-Султане нет — замакима города

Фото: сайт акимата

Заместитель акима столицы Ерлан Бекмурзаев призвал всех предпринимателей также соблюдать правила, разработанные комендантом.

Дефицита продовольственных товаров в Нур-Султане нет. Об этом, как передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы, сообщил заместитель акима города Ерлан Бекмурзаев.

В столице проводится ежедневный мониторинг цен на социально значимые продукты питания. Заместитель акима города Ерлан Бекмурзаев отметил, что дефицита продовольственных товаров в Нур-Султане нет, сообщает официальный сайт акимата.

"Проводим мониторинг торговых объектов города. На территории столицы дефицита продовольственных товаров нет. По периметру города развернуты шесть блокпостов. По всем блокпостам с первых дней налажена бесперебойная работа по въезду и доставке продовольственной продукции. Перебоев с поставкой продовольственных товаров не имеется. Все торговые объекты работают в штатном режиме по приказу коменданта. Разрешённое время с 8 утра до 22 часов", — сообщил Ерлан Бекмурзаев.

Заместитель акима столицы призвал всех предпринимателей соблюдать правила, разработанные комендантом города Нур-Султан, в частности, исключить наличие алкогольной продукции на прилавках, соблюдать установленный режим и график работы.

"Совместно с коллегами из СПК проводим ежедневный мониторинг цен на социально значимые продтовары. В случае завышения цен, к предпринимателям будут применяться самые жесткие меры", — добавил он.

Представители акимата посетили филиалы крупных торговых сетей города. К слову, ажиотажа и нехватки товаров на прилавках в столице не наблюдается.

"На данный момент в городе Нур-Султан все филиалы сети Magnum открыты. Режим работы филиалов определен согласно режиму ЧП. По мере стабилизации ситуации часы работы филиалов будут увеличиваться. Ажиотажа в филиалах не наблюдается, весь социально значимый товар в наличии. Поставки товаров ведутся по графику, цены стабильные. Мы цены не повышали. Спасибо нашим партнерам, что работают с нами как единая команда. Алкоголь из продажи изъят и не реализуется", — проинформировала территориальный директор компании Magnum Елена Зименко.

Введение режима ЧП на работу магазинов не повлияло, в свою очередь, говорит директор гипермаркета "Анвар" Наталья Крастынь.

"Введение режима ЧП на работу магазинов не повлияло, весь товар у нас всегда есть в наличии, не только в нашем магазине, но и по всей сети. Нужно соблюдать спокойствие. Покупателей просим закупаться по мере необходимости, не создавая ажиотажа, потому что товара хватит всем", — поделилась Наталья Крастынь.

Фото акимата Нур-Султана