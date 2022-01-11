Снизить инфляцию до 3-4 процентов к 2025 году поручил Токаев

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил начать планомерную работу по снижению инфляции, передает BaigeNews.kz.

"Устойчивый экономический рост невозможен без обеспечения стабильности на валютном рынке. На фоне произошедших событий, режима чрезвычайного положения возникли серьезные риски спекулятивного давления на национальную валюту. Поручаю Национальному банку и Агентству по регулированию и развитию финансового рынка обеспечить стабильность валютного рынка до полного восстановления доверия к тенге со стороны внешних и внутренних участников рынка", - заявил Токаев на заседании Мажилиса Парламента РК.

По его словам, с целью повышения благосостояния казахстанцев государство неоднократно поднимало зарплаты и пенсии, но каждый раз происходили неконтролируемые скачки роста цен.

"На протяжении многих лет высокая инфляция остается ключевой проблемой нашей экономики. Она снижает эффективность экономической и социальной политики. Пришла пора поставить точку в этом вопросе. Стабилизировать цены и инфляционные ожидания населения. Нужна планомерная работа по снижению инфляции, целевой коридор – 3-4 процента к 2025 году. Правительству совместно с Национальным банком и НПП "Атамекен" предстоит разработать комплекс мер по контролю инфляции. Он должен включать меры по снижению импортной зависимости, снижению избыточного посредничества и инструменты денежной кредитной политики", - добавил Президент.



Токаев отметил, что стабильность финансовой системы – гарантия развития в дальнейшем национальной экономики.

"Так как экономика выросла и возникла разница в доходах населения вырос объем потребительских кредитов. Этот показатель превысил показатель финансирования бизнеса. Народ в настоящее время берет очень много кредитов. Все это влияет на финансовый рынок и может породить угрозу социальной устойчивости. Правительство взяло в работу закон о банкротстве физлиц. Но это не выход из сложившейся ситуации. Для начала необходимо не допускать повышенную задолженность. Поэтому поручаю Агентству РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций совместно с Нацбанком с помощью механизмов пруденциального регулирования принять конкретные и срочные меры", - резюмировал Президент.